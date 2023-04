Tensão em Novo Repartimento: morte de caçadores em reserva indígena completa 1 ano e investigação segue sem resposta

Três jovens foram encontrados na Reserva Indígena Parakanã em abril de 2022 — Foto: Divulgação

Polícia Federal apura o caso em sigilo e famílias realizam atos na cidade cobrando prisão. Falta de respostas afeta família das vítimas e também indígenas.

Passado um ano da morte de três homens dentro da reserva indígena Parakanã, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, o clima é de tensão na região.

Familiares cobram a prisão dos responsáveis pelo crime. A falta de respostas também afeta os indígenas, que sofrem com hostilidades da população. A Força Nacional atua na região.

Em 24 de abril de 2022, os três homens desapareceram na área da Terra Indígena Parakanã, distante cerca de 30 km do centro de Novo Repartimento. Autoridades fizeram buscas no dia 30 de abril, três corpos foram encontrados na Reserva Indígena e foram velados na Câmara Municipal.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os três entraram na reserva para caçar. As famílias negam. A Polícia Federal segue investigando o caso sob sigilo e não revelou se algum suspeito foi identificado.

Até hoje, as famílias não sabem ao certo como os três foram mortos e realizam atos na cidade . Balões foram soltos em memória das vítimas: Cosmo Ribeiro de Sousa, de 29 anos, José Luís da Silva, Teixeira, 24 anos, e Willian Santos Câmara, de 27 anos.

“A gente só quer que prendam o assassino. A Justiça está demorando demais e para mim, como mãe, dói demais”, afirmou Maria Gorete, mãe de José Luís. Homenagens estão sendo feitas há uma semana.

Clima de ‘hostilidade’

Com medo de hostilidade por alguns moradores da cidade, os indígenas Parakanã evitam circular no centro urbano, segundo a antropóloga da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arns, Manuela Carneiro da Cunha, que se encontrou este mês com lideranças indígenas. A Comissão Arns reforçou com autoridades federais e estaduais a situação na área.

“Essa hostilidade os impede de frequentar a sede do município, isso é: nem saúde, nem comércio, a ponto que os que estudam não saíram para se matricular, alguns professores do primário não indígena não vão mais. A hostilidade se estende até a indígenas que não têm nada a ver com os Parakanãs”, detalha a antropóloga.

A Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) já havia relatado ameaças contra os indígenas ainda em maio de 2022. O Ministério Público Federal (MPF) interviu e pediu atuação da Força Nacional, que foi reforçada na região desde sexta-feira (21).

Segundo o advogado das famílias dos três mortos, Cândido Júnior, a presença da Força Nacional na região aumenta a tensão. Ele também informou que a mãe de uma das vítimas é professora e atuava em uma das comunidades indígenas, mas não dá mais aula no local.

“Já tinha um apoio da Força Nacional e, então, o acúmulo desses agentes aumenta uma tensão que, na verdade, não há. Eu acho que o momento mais conflituoso já passou”, disse.

Questionado pelo g1, a Polícia Federal não informou detalhes sobre o inquérito, nem sobre suspeitas. Segundo o advogado da família, o inquérito estaria em fase final.

A suspeita da família é que os três foram enterrados amarrados e vivos. Os corpos não tinham sinais de tiros ou perfuração de armas brancas. No entanto, o advogado das famílias aguarda conclusão da investigação para haver certeza do que ocorreu. O desejo de que a situação seja resolvida é o mesmo entre os integrantes da Comissão Arns.

“É muito importante que isso seja resolvido. O que a gente espera é que a Justiça seja feita nos trâmites adequados pelo Estado e que a relação de vizinhança entre os indígenas da terra Parakanã e outros habitantes da região seja restabelecidas”, disse a antropóloga Manuela Cunha.

Ainda em 2022, a Fundação Nacional do Índio (Funai) disse que “ao ser informada sobre o possível desaparecimento de caçadores na Terra Indígena Parakanã (PA), acionou os órgãos de segurança pública”. O g1 procurou a Funai nesta segunda-feira (24) e não obteve retorno.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que ” o efetivo da Força Nacional já se encontra na região desde a última sexta-feira (21) e que não houve intercorrências na chegada dos agentes”.

Já a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) disse que “as forças de segurança pública estão reforçando as ações ostensivas em Novo Repartimento, garantindo a ordem e segurança e aptos a atuar em qualquer situação pontual no entorno da reserva indígena. A segup diz ainda que, as ações no interior da área da reserva são de responsabilidade federal”.

LEIA TAMBÉM:Caçadores desaparecem em Terra Indígen, no sudoeste do Pará

Autoridades federais fazem buscas a caçadores desaparecidos na Terra Indígena, no Pará

Parentes de caçadores farão reconhecimento de corpos

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/08:22:23 Com informações do g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...