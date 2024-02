Justiça Eleitoral cassa mandato de deputado por abuso de poder religioso; entenda

Parlamentar cassado já propôs projetos polêmicos, entre eles o Dia do Orgulho Heterossexual. Ele pode recorrer da decisão ao TSE.

O deputado estadual do Rio de Janeiro, Fábio Francisco da Silva (União Brasil), teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE/RJ) nesta quinta-feira (1º), por abuso de poder religioso com repercussão econômica nas eleições de 2022. A decisão também o tornou inelegível até as eleições de 2030. Ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entendimento do TRE, na condição de apresentador, diretor e sócio da Rádio Melodia, uma emissora evangélica, Fábio promoveu a própria candidatura, através da divulgação de festivais de música em igrejas, com cantores famosos do meio. Para o desembargador Henrique Carlos Figueira, relator do processo, os eventos eram semelhantes a “showmícios”.

“Com o desvirtuamento de santuário e apropriação como espaço privado de autoridade e influência eleitoral […] ficou tipificado o abuso de poder, tendo em vista a elevada repercussão dos fatos, a alta expressividade econômica dos eventos e o prejuízo da igualdade e oportunidade dos candidatos e da normalidade e legitimidade do certame eleitoral”, disse.

A Corte eleitoral entendeu, ainda, que o parlamentar divulgou notícias falsas envolvendo um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para proibir “a pregação do evangelho” e que ele causou desequilíbrio na disputa eleitoral.

Evangélico, Fábio Francisco da Silva, que está em seu sexto mandato, já se envolveu em assuntos polêmicos durante sua atuação política e chegou a propor o Dia do Orgulho Heterossexual em 2024.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/18:33:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...