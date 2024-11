Justiça manda internar menor acusado de vários furtos em residência em Novo Progresso (PÁ)

(Foto:Reprodução) Na noite deste domingo, 17de novembro de 2024,, a Polícia Civil de Novo Progresso fez a apreensão de um menor de 17 anos, identificado apenas pelas iniciais A.O.F., acusado de ser o autor de dezenas de furtos e roubos em residências principalmente no bairro Juscelândia e outros da cidade. O jovem foi flagrado em plena ação no bairro Jucelândia, onde ele próprio reside.

De acordo com informações, o proprietário da casa invadida percebeu a presença do infrator em sua propriedade e imediatamente acionou a polícia. A rápida resposta da equipe policial resultou na apreensão do menor no local do crime, evitando que ele fugisse com os objetos furtados.

Ainda conforme apurado ele furtou o celular da vítima que resistiu ao furto, momento que o infrator entrou em luta corporal com a vítima e acabou sendo preso.

Após a detenção, A.O.F. foi levado para a Delegacia,com presença do Conselho Tutelar. O delegado responsável, Dr. Francisco Pinheiro, informou que a justiça acatou o pedido e mandou internar o menor na Casa de Internação em Santarém, em vista da gravidade das acusações e do histórico delitivo do jovem. “A.O.F, deve passar Natal e Ano Novo na cadeia, no máximo 45 dias, onde vai passar para maior idade e será solto’.

Legislação- Um menor infrator pode ser preso, mas não em um presídio para adultos, e sim em um estabelecimento prisional para menores infratores. A internação é a medida mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

