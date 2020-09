Secretaria de Meio ambiente (SEMMA) muda para nova sede.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O novo imóvel possui cinco salas, Jurídico, Técnicos, Fiscalização, secretário, protocolo e emissão de documentos. Conta com recepção, com funcionamento das 07 horas às 13 horas de segunda a sexta-feira. “Além de ter um espaço próprio para a área técnica”.

A SEMMA-NP (Secretaria Municipal de Meio ambiente) deixou a rua Planalto, nº 621 no bairro Jardim Planalto desde ontem (23), a Unidade Ambiental passou a atender no novo imóvel, reformado com essa finalidade na rua XV de Novembro nº321, bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

