Justiça pede que a Globo escale mais atores negros em novela

Recomendações à emissora devem ser adotadas em até 10 dias

O Ministério Público do Trabalho pede que a Rede Globo escale mais atores negros em “Segundo Sol”, novela que estreou nesta segunda-feira (14).

Segundo informações do UOL, o órgão enviou um documento à emissora em que faz 14 recomendações para que haja maior representação racial. A Globo terá dez dias para cumprir a medida em relação à novela das 21h, caso contrário responderá à Justiça.

Ambientada na Bahia, Estado com o maior percentual de população negra do Brasil, “Segundo Sol” tem recebido críticas pelo baixo número de atores negros em seu elenco.

De acordo com o site, em se tratando especialmente de “Segundo Sol”, a Promotoria recomendou a realização de adequações no roteiro e produção para assegurar a participação de atores negros e atrizes negras “de forma que represente a diversidade étnica.

