Kerline é a primeira eliminada no ‘BBB21’ com 83,5% dos votos

Kerline no ‘BBB21’ — Foto: Reprodução/Globo

Sarah e Rodolffo formaram primeiro paredão da edição com a modelo cearense.

Kerline foi a primeira eliminada no “BBB21”, com 83,5% dos votos. Ela disputava o paredão desta terça-feira (2) com Sarah (8,62%) e Rodolffo (7,88%).

A modelo cearense foi indicada à eliminação pelo líder da semana, Nego Di.

Sarah foi para a disputa por escolha de João Luiz, que atendeu o big phone no sábado (30).

Já Rodolffo foi o alvo do grupo formado por Fiuk, Juliette, Arthur, Lumena, Projota e Viih Tube, que tinha sido imunizado antes do jogo começar por escolha do público e que tinha o dever de escolher alguém.

Arcrebiano ainda se livrou do paredão ao vencer a prova bate e volta depois de receber oito votos da casa.

Além do sexteto e do líder, Lucas e Caio também estavam imunes. O ator tinha vencido a primeira prova da edição, na segunda-feira (25), e o fazendeiro foi o escolhido do anjo da semana, Rodolffo.

