Kombi escolar cai em buraco de estrada de terra em Altamira

Moradores apontam a chuva e as péssimas condições da via como causas do acidente – (Reprodução / Redes Sociais)

Kombi ficou com a frente empinada foi necessário o auxílio de uma caminhonete para retirá-la do buraco

Uma kombi escolar que retornava com estudantes da escola da Agrovila Sol Nascente caiu em um buraco no km 9 da estrada que dá acesso à comunidade Travessão Cajá na Gleba Assurini, zona rural do município de Altamira, no sudoeste paraense. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (3). As informações são do portal Confirma Notícia.

Segundo testemunhas, o veículo que transportava os alunos da rede municipal tentou subir uma ladeira e acabou caindo no buraco por causa das péssimas condições da estrada, que ficou ainda mais intrafegável com a chuva que caiu na região nesta quinta-feira (2). Moradores da região reclamam que a estrada não recebe manutenção há tempos.

A kombi escolar pertence à Secretaria de Educação de Altamira. A viagem foi interrompida, mas, por sorte ninguém se feriu e tudo não passou de um grande susto para as crianças e adolescentes que estavam no veículo.

Foi necessário buscar ajuda em casas próximas e o apoio de uma caminhonete para retirar a kombi do atoleiro. Em nota, a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria de obras, informou que o trecho onde ocorreu o acidente está incluído na ordem de serviços das obras de infraestrutura viária, que já vêm sendo executadas. Mas nada foi informado sobre os estudantes.

Por:O Liberal

03.12.21 21h21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...