Home região Irmãos são alvo de tiros na Rua Anchieta em Altamira

Irmãos são alvo de tiros na Rua Anchieta em Altamira

Os irmãos estavam bebendo com amigos, quando ouviram os disparos, os tiros alvejaram Brenda Silva Lopes de 24 anos, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, o irmão dela, Brendo Lopes de 21 anos foi atingido por três tiros nas costas ele precisou ser levado para o Hospital Regional e passou por cirurgia. O crime foi na Rua Anchieta com a 10 de Novembro, no início da noite desta terça (11).



Segundo moradores, várias crianças estavam brincando na rua, houve correria. A polícia militar esteve no local e coletou informações sobre as características dos acusados, buscas chegaram a ser realizadas, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Plantão24hrs

