Ladrão desastrado cai do “telhado” durante assalto e vai parar na UTI em Itaituba | PA

Foto: Reprodução)– Um incidente inusitado ocorreu ontem em Itaituba, no oeste do Pará. Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, tentou invadir uma residência na rua Bom Remédio, mas acabou caindo do telhado, fraturando a perna e entrando em coma.

Segundo informações preliminares, o ladrão teria escalado até o telhado da casa por volta das 2h da manhã, na tentativa de encontrar uma maneira de entrar na residência sem ser notado.

No entanto, a estrutura não suportou seu peso, resultando em uma queda de aproximadamente três metros. O impacto no chão foi severo, provocando uma fratura na perna direita e um trauma craniano que deixou o homem inconsciente.

Moradores da vizinhança, acordados pelo barulho da queda, encontraram o homem imóvel e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itaituba, onde foi submetido a uma cirurgia emergencial.

Atualmente, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido, enquanto os médicos avaliam a extensão dos danos neurológicos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem caído no chão, agonizando, enquanto é filmado pelos moradores.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para coletar informações e iniciar as investigações.

A segurança pública em Itaituba tem sido uma preocupação crescente para os moradores, que agora esperam por respostas das autoridades sobre medidas preventivas para evitar novos incidentes desse tipo.

Fonte: Portal Ver-O-Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/10:55:08

