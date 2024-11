Ladrões invadem castelo da Família Real

O crime foi revelado pelo jornal britânico The Sun. | Foto: Reprodução

Segundo o jornal britânico The Sun, o crime aconteceu no dia 13 de outubro enquanto Príncipe William, Kate e seus três filhos estavam dormindo. Confira!

O Palácio ou Castelo de Windsor é a residência da família real britânica, onde moram o rei Charles III e sua esposa, a rainha consorte Camilla Parker, além do Príncipe William, sua esposa Kate Middleton e os três filhos do casal.

Nesta segunda-feira (18), o jornal inglês The Sun revelou através de uma reportagem que o local foi alvo de invasão por criminosos mascarados. O crime aconteceu no dia 13 de outubro.

No momento do ocorrido, o Rei Charles III e sua esposa não estavam no palácio, mas acredita-se que o Príncipe William, Kate e seus filhos estavam dormindo, no momento do crime.

Segundo o jornal britânico, os ladrões pularam o muro, roubaram uma picape e um quadriciclo e fugiram derrubando um dos portões.

A polícia informou que foi chamada para atender a uma ocorrência de roubo em uma propriedade da Coroa, em Windsor, pouco antes da meia-noite.

“Os infratores entraram em um edifício da fazenda e fugiram com uma picape Isuzu preta e um quadriciclo vermelho. Eles então se dirigiram em direção à área de Old Windsor/Datchet”, disse a Polícia do Vale do Tâmisa em um comunicado por e-mail ao The Sun. As autoridades investigam o caso e nenhuma prisão foi feita até o momento.

Desde o ano de 2022, William, Kate e os filhos moram no Adelaide Cottage, uma residência do século XIX, disponível com quatro quartos, que fica no jardim real particular, ao redor do Castelo de Windsor.

Fonte: Portal Terra Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/12:33:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...