Peixe com ‘rosto humano’ faz sucesso na Inglaterra

O carpa de estimação tem traços de um ‘rosto humano’, como olhos, nariz e boca. | Foto: Reprodução/Daily Mail

O peixe ornamental da espécie carpa koi nomeado viralizou na Inglaterra por ter traços de um ‘rosto humano’. Confira!

Já imaginou alguma vez um peixe com semelhança de um rosto humano? Parece estranho, mas a espécie carpa koi, um peixe ornamental típico do Japão, tem feito o maior sucesso em uma cidade do interior da Inglaterra.

O animal, carinhosamente batizado de Bob, caiu nas graças dos moradores da cidade de Leeds por ter um ‘rosto humano’. Adotado por Malcom Pawson, a carpa de estimação foi adquirida por 150 libras (equivalente a cerca de R$1.103) três anos atrás.

De característica “amigável”, o peixe convive com outras espécies em um tanque construído por Malcom no quintal de sua residência.

Em entrevista ao Daily Mail, ele fala sobre a curiosidade das pessoas em conhecer o animal. “Meus amigos e familiares o amam. Os amigos da minha filha estão sempre pedindo para vir vê-lo e alimentá-lo. Até as pessoas que passam pela minha casa param e olham se eu estiver com o portão aberto”, explicou.

O dono de Bob explicou ainda que quando adquiriu o peixe, ele não tinha esses traços, mas com o passar do tempo e a mudança de coloração, essas características ‘humanas’ começaram a aparecer.

“Ele não tinha marcas no rosto quando o peguei, pois as carpas koi podem mudar de cor. As marcas incomuns cresceram com o passar do tempo. Estou pensando em deixar o tanque ainda maior agora que os peixes estão crescendo muito”, completou.

Fonte: Portal Terra Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/12:36:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...