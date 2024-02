Pará tem superávit de mais de R$ 9 milhões em exportações

Em janeiro deste ano, Pará ocupa a 5ª posição no ranking dos estados por valor exportado no Brasil-(Foto: Reprodução/APPA)

Resultado é 35% acima do registrado em janeiro de 2023, aponta Ministério do Desenvolvimento.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,526 bilhões (equivalente a R$ 32 bilhões) em janeiro de 2024. As exportações do Pará somam US$ 1.829,5 milhão (equivalente a R$ 9,9 milhões) no acumulado do mês passado. O resultado é 35,2% superior no comparativo com janeiro de 2023, e coloca o Pará na 5ª posição no ranking dos estados por valor exportado no país.

Os números foram divulgados no dia 7 deste mês de fevereiro pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

De acordo com o Mdic.Com o volume de US$ 1.829,5 milhão, no mês passado, o Pará representou 7,47% do montante das exportações brasileiras. Já as importações somaram US$ 152,2 milhões, uma baixa no comparativo entre janeiro de 2023 e 2024.

No ranking nacional de importações, o estado paraense ocupou em janeiro, deste ano, o 16º lugar. Com os números apresentados, a corrente de comércio paraense, soma de embarques e desembarques, alcançou US$ 1.981,7 milhão (alta de 23,5%).

Minérios seguem liderando pauta de exportação

Os cinco produtos com melhores resultados nas exportações em janeiro, deste ano, são os minérios, a carne bovina, ferro-gusa, madeira e sucos. Esse grupo, com destaque absoluto dos minerais, tem um peso decisivo para o saldo positivo da balança comercial paraense, por somar US$ 1,83 bilhão em valor exportado.No detalhamento, entre os minerais, o ferro e seus concentrados representam 66% do total; o cobre (15%) e a alumina (óxido de alumínio) 6,2%. Já a carne bovina (fresca, refrigerada ou congelada) responde por 3,1% das exportações; o ferro-gusa (0,91%), a madeira (0,88%) e os sucos (0,62%).Na pauta de itens importados, despontam os elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais de halogêneos, bastante aplicados em produções industriais diversas, representando 14% desse grupo específico. Eles são seguidos por adubos ou fertilizantes químicos (12%); produtos residuais de petróleo e materiais relacionados (11%); óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (8,3%). Os materiais betuminosos são composições de betume com outras substâncias: argila, areia, óleo, solventes, graxas.

Ainda figuram entre os produtos importados, com destaque, instalações e equipamentos de engenharia civil, respondendo por 6,8% da pauta; produtos semi acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (6,7%); pneus de borracha, bandas de rodagem intercambiáveis e câmaras de ar para rodas (6,3%); e obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns (4,2%).Principais parceiros comerciais do Pará (Valores em Dólar)• China US$ 985.606.601 – Equivalente a R$ 4.895.606.547

• Japão US$ 111.879.266 – Equivalente a R$ 555.715.502

• Alemanha US$ 107.671.753 – Equivalente a R$ 534.816.364

• Canadá US$ 88.597.259 – Equivalente a R$ 440.071.445

• Malásia US$ 76.644.297 – Equivalente a R$ 380.699.887

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2024/10:31:58

