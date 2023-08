Lancha entregue pelo Governo do Pará reforça segurança nos rios de Cametá

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado investiu em 84 novas embarcações, destinadas para os municípios que tem área de rio, a fim de fazer a fiscalização ostensiva e de crimes ambientais

Com o intuito de garantir mobilidade de pessoas e da produção, combatendo a criminalidade em rios e furos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou nesta segunda-feira (21), uma lancha com 350 HP de potência, totalmente nova, para a população de Cametá, situada na Região de Integração Tocantins. O município é reconhecido pela cadeia comercial do açaí.

A embarcação possui reboque para transporte, equipamento de salvatagem, coletes salva-vidas e boias, além de utensílios próprios para navegação, incluindo GPS e sonar. Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado investiu em 84 novas embarcações, destinadas para os municípios que tem área de rio, a fim de fazer a fiscalização ostensiva e de crimes ambientais.

Em agenda pelo município, o chefe do Executivo Estadual, Helder Barbalho, destacou o momento de grande satisfação ao entregar equipamentos e obras na região, o que inclui a nova ferramenta da Segurança Pública.

“Hoje é um momento de felicidade, de cumprir com o compromisso que firmamos com o povo de Cametá. Fazendo com que equipamentos e obras tragam dsenvolvimento, fortaleçam a logística para o escoamento da pimenta do reino, do açaí, gerando emprego, comodidade, tranquilidade e segurança para quem necessita. Gratidão a todos, estou muito feliz de estar aqui”. Helder Barbalho – governador do Pará.

O investimento, avaliado em mais de R$ 600 mil, será destinado para uso dos órgãos de segurança pública que atuam no município para ações ostensivas, de salvamento e também de apoio à população do entorno. A iniciativa visa ampliar e fortalecer a segurança fluvial, com uso de equipamentos novos e adequados, mas também na formação dos agentes públicos de segurança, aponta o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

“Desde o início da gestão atual, nós da Secretaria de Segurança Pública temos nos debruçado sobre o enrobustecimento da nossa segurança nos rios, sabendo da importância deste modal para toda a economia no Pará. Na região do Tocantins não é diferente, isso estamos entregando mais este equipamento que trará dinâmica e agilidade para os nossos órgãos de segurança”, destaca Ualame.

