Mulher é morta a golpes de perna-manca e companheiro é preso como suspeito no Pará

Maria Raimunda Oliveira da Silva, de 56 anos, foi morta por golpes com pedaço de madeira na noite de quinta-feira (4), no município de Óbidos, região oeste do Pará. O caso aconteceu no ramal da Campina, na altura do quilômetro 4, próximo à Chácara da Amizade. O principal suspeito de cometer o crime é companheiro da vítima. Ele foi detido e não teve o nome divulgado. Também não se sabe o que pode ter motivado o feminicídio.

Ao checar o local do crime, a Polícia Civil encontrou Maria Raimunda morta deitada em uma cama. Exames de perícia foram feitos na cena do crime. O companheiro da mulher foi preso em flagrante e já foi ouvido pela autoridade policial.

Uma imagem que circula nas mídias sociais, mostra o corpo da vítima em cima de um colchão, em um cômodo de uma casa de madeira. O corpo apresentava manchas na área de um dos braços, mas não é possível afirmar se seriam de alguma doença que a mulher tinha ou se foram provocadas durante o ato criminoso.

A arma do crime foi apontada como um pedaço de madeira. Uma perna-manca foi encontrada perto do corpo da vítima. A PC segue investigando o caso para entender o motivo do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/08/2022/08:29:50

