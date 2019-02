Larissa Manoela fala sobre convite da Globo e mudança de canal

A atriz emenda um trabalho atrás do outro no SBT.

Cria do SBT, Larissa Manoela se prepara para mais um papel em ‘As Aventuras de Poliana’. Alvo de frequentes boatos sobre uma suposta mudança de emissora, a atriz descartou a saída do canal de Silvio Santos num futuro próximo, mas admitiu que já recebeu convite da Rede Globo.

“Na verdade, rolou um convite no início de ‘Carrossel’ e sempre rolam umas especulações. Nunca chegou a ter realmente algo concreto, que tenha chegado até o escritório dos meus pais, que são meus empresários. O que posso adiantar é que estou no SBT, meu contrato vai até 2019, sem rescisão”, disse Larissa ao UOL.

“Eu sempre digo que o dia de amanhã a gente nunca sabe. Estou muito feliz aqui [no SBT], uma casa que sempre me agradou muito, comecei aqui, e acho que o futuro a Deus pertence”, finalizou a loirinha.

