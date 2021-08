Zé Ramalho diz que gravação de ‘Admirável gado novo’ em disco de Sérgio Reis ‘perdeu o sentido’

Cantor participou como convidado e não quer que sertanejo use a canção ‘de forma alguma’; Maria Rita e Guilherme Arantes também deixaram o projeto (Foto:Reprodução)

RIO – O cantor Zé Ramalho anunciou através de sua editora, Avôhai Music, que não participará do novo disco de Sérgio Reis, que convocou atos antidemocráticos em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em 2019, o cantor havia gravado como convidado de Reis a canção “Admirável gado novo”, que seria incluída no novo projeto. Segundo a nota veículada hoje, “a gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra”.

A editora e o cantor solicitaram ao escritório de Reis que não “utilize o fonograma de forma alguma”, tanto em meios radiofônicos quanto eletrônicos. A nota informa ainda que “o artista declara que é tudo que tem a dizer sobre esse assunto e não mais se pronunciará”.

Zé Ramalho não foi o único a abandonar o projeto. Depois de Gutemberg Guarabyra, famoso pela dupla com o cantor e compositor Luiz Carlos Sá, anunciar que não participará mais do álbum, os cantores Maria Rita e Guilherme Arantes comunicaram ao GLOBO que também deixaram o álbum.

A decisão dos artistas acontece diante da divulgação de um áudio em que Sergio, em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), convoca uma paralisação de caminhoneiros e produtores de soja, em setembro, até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos.

Investigação:MPF mira cooperativa que Sérgio Reis ajudou a criar para garimpo em terra indígena no Pará

“No dia 7 de setembro nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, para não atrapalhar o presidente. Mas vamos parar em volta de Brasília”, contou Sergio Reis no áudio, avisando que encontraria o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco), ao lado de líderes dos sindicatos de caminhoneiros e produtores de soja, no dia 8 de setembro, para entregar uma intimação: “Eles vão receber um documento dizendo assim: ‘Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os minitros do Supremo Tribunal Federal’. Não é um pedido, é uma ordem. Se não cumprirem em 72 horas, nós vamos parar o país”.

O caso é alvo de operação da Polícia Federal, que cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o cantor Sergio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ).

Leia Também:Sérgio Reis admite erro e pede desculpas ‘até ao Supremo’: ‘Eu não sou bandido’

Agentes da Polícia Federal foram ao menos a quatro endereços no Rio e em Brasília ligados ao cantor, na casa e no gabinete do deputado.

“O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes”, afirmou a PF, em nota.

‘Não sou bandido’

Sérgio Reis vai se pronunciar sobre o caso neste domingo, em entrevista ao “Domingo espetacular”, da Record TV. Segundo o site da emissora, o cantor afirmou estar arrependido: “Eu errei, quero pedir desculpas, até ao Supremo”.

“Eu sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido”, garantiu Sérgio, que recebeu o jornalista Roberto Cabrini duas vezes em sua casa, na quarta e na sexta-feira.

Leia a nota de Zé Ramalho na íntegra:

“Embora o artista Zé Ramalho tenha participado como convidado na gravação da canção ‘Admirável Gado Novo’, no disco do cantor Sérgio Reis em maio de 2019, agora em 2021 a gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra.

Solicitamos ao escritório do cantor Sérgio Reis que não utilize o fonograma de forma alguma. Pedimos ainda que se abstenha de usar por meios radiofônicos, eletrônicos ou qualquer outro, para que esta faixa não seja veiculada de forma alguma. O artista declara que é tudo que tem a dizer sobre esse assunto e não mais se pronunciará.

Fonte:O GLOBO 21/08/2021

