Noiva diz ‘não’ de brincadeira e juiz cancela casamento

A noiva é conhecida por suas brincadeiras mas o juiz não gostou nada da piada. | (Foto:Divulgação).

O juiz não gostou nada da brincadeira e resolveu desistir de realizar o casamento. O vídeo ultrapassou cinco milhões de visualizações em dois dias.

Um casamento foi momentaneamente cancelado após a noiva fazer uma brincadeira fora de hora e dizer que não aceitava o esposo por livre e espontânea vontade.

O caso foi registrado no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, no ano de 2016, mas ganhou as redes sociais nesta semana, quando o auxiliar de serviços gerais -e noivo- Vanildo Vieira, 38, compartilhou o vídeo nas redes sociais. (Com informações do Diário do Pará).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/09:55:56

