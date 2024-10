Pescador é encontrado morto dentro de canoa em alto mar na cidade de Curuçá – PA

Imagem do veículo da Polícia Científica que esteve no local (Forto: Reprodução / Naldo Lobo)

O caso foi registrado na madrugada de terça-feira (15/10), quando a vítima foi localizada por uma outra embarcação que passava pelo local

Um homem identificado como Jurandir Januario Sales, 44 anos, foi encontrado morto dentro de uma canoa em Curuçá, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, uma embarcação que passava pela área teria avistado a canoa da vítima à deriva e, ao se aproximar, perceberam o corpo dentro no pequeno barco.

O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (15/10), na Vila de Araquaim, zona rural da cidade.

As informações preliminares são que a outra embarcação se preparava para partir ao mar, onde iria iniciar a pesca. No entanto, no caminho, se deparam com a canoa. Os trabalhadores realizaram o reboque da pequena embarcação para um porto e acionaram as autoridades policiais.

Não há detalhes de como o corpo de Jurandir estava quando foi encontrado ou qual seria a causa da morte. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo, que seria encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar pelos exames cadavéricos. Após o laudo dos exames será possível definir as reais causas da morte do pescador.

Amigos e familiares lamentaram a morte de Jurandir nas redes sociais. Segundo eles, a vítima também seria pedreiro profissional e deixa três filhos. Os conhecidos ainda relataram que Jurandir era uma pessoa tranquila e não tinha desentendimentos com ninguém.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Curuçá investiga o caso. A vítima foi identificada como Jurandir Januario Sales. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/14:30:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...