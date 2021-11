Canoa afunda com Luciano Huck em rio do Pará: ribeirinho ganhou motor novo;Vídeo

(Foto:Reprodução)- O apresentador do “Domingão”, Luciano Huck, protagonizou uma cena no mínimo curiosa durante a gravação de uma matéria para seu programa na TV Globo: ele afundou com uma canoa no Rio Trombetas, região norte do Pará.

Luciano se deslumbrou com a pequena embarcação e perguntou ao dono se ela não “capotava” caso ele entrasse junto com o ribeirinho. O dono da canoa respondeu que o apresentador podia entrar, mas Huck perguntou mais algumas vezes até que finalmente entrou e, por algum motivo, a água começou invadir a canoa, até afundar com os dois juntos.

O apresentador até demorou a perceber que algo de errado estava acontecendo, enquanto o dono da canoa já havia pulado para fora da embarcação. Luciano se molhou e conseguiu se segurar em outro barco, mas o estrago e constragimento já estavam feitos. O vídeo está viralizando nas redes sociais.

Segundo informações, o motor da embarcação acabou sendo perdido, o que teria deixado o apresentador inconformado. Mas depois de algum tempo ele teria voltado ao local para entregar pessoalmente um motor novo ao ribeirinho da região.

Assista o vídeo:

LUCIANO HUCK AFUNDANDO Após afundar audiência da Globo, Luciano Huck afunda barco de morador na Amazônia… pic.twitter.com/AjUPZAidMz — Dom (@domlancellotti) November 23, 2021

Com informações Ver o Fato

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...