Licença Prévia para mega projeto de ouro em Castelo de Sonhos é aprovado pela COEMA

O Conselho Ambiental do Estado do Pará (COEMA) aprovou, em 11 de junho, a Licença Prévia (LP) e a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) para o projeto de ouro Castelo de Sonhos, no estado do Pará. A emissão formal e a publicação oficial da LP deverão agora estar sujeitas apenas aos processos internos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Na reunião do COEMA que analisou a concessão da licença, a TriStar apresentou uma resposta positiva e de apoio e o projeto foi aprovado por unanimidade do Conselho.

Localizado no município de Altamira, o projeto Castelo dos Sonhos prevê a implantação de uma lavra a céu aberto, com previsão de produção de 3,9 toneladas de ouro por ano, por um período de dez anos. A planta de processamento terá capacidade para 10 mil t/dia de minério com teor de 1,12 gramas por tonelada. As reservas de ouro somam 1,4 milhão de onças e o Capex previsto para o empreendimento é de US$ 261 milhões.

Nick Appleyard, CEO da TriStar Gold, declarou: “Alcançar um marco como este é o culminar de uma enorme quantidade de trabalho da nossa pequena e dedicada equipe. O trabalho que eles realizaram foi excelente. Agradecemos também em todos os aspectos às diversas pessoas e organizações que nos apoiaram, incluindo a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME) e a Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Pará. Amazonas (APGAM).”

A empresa informa que o desenvolvimento do projeto, incluindo os compromissos futuros detalhados através das atividades de licenciamento, visam desbloquear valor para os acionistas. “Porém, o desenvolvimento do projeto anda de mãos dadas com o nosso trabalho voluntário na região local, tudo isso focado no desenvolvimento sustentável que pode ter um impacto positivo duradouro nas pessoas com quem compartilhamos esta bela parte do Brasil”.

