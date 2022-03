Carro pega fogo dentro de motel no Pará. Veja o vídeo!

O veículo teve perda total. | Foto:Reprodução

Era para ser apenas uma noite de amor, mas o prejuízo foi grande. As chamas começaram no banco traseiro e o veículo ficou totalmente destruído. O caso aconteceu no município de Breves, no Marajó.

Um encontro em um motel não terminou nada bem para um homem, em uma cidade marajoara. O veículo dele pegou fogo dentro do estabelecimento. O caso aconteceu no município de Breves, no Marajó, nesta quinta-feira (03). (Com informações de Marcos Onias/RBATV).

De acordo com informações do homem, que não foi identificado, ele estava com uma mulher no motel, localizado próximo ao bairro Riacho Doce, e, ao ligar o carro para sair do local, começou a pegar fogo no banco traseiro. Apesar do susto, o casal conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o fogo. O veículo teve perda total. Os quartos do motel não foram atingidos.

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/09:48:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...