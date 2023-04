PA-253 é liberada após dias de interdição por conta de cratera aberta por fortes chuvas

PA-253 e liberada para tráfego, mas obras não terminaram. — Foto: David Alves / Ag. Pará

Rodovia conecta os municípios de Irituia e Capitão Poço, no nordeste do Pará. Obras no trecho ainda não foram concluídas.

O trânsito na PA-253 foi liberado no início da noite da quarta-feira (12), no trecho entre os municípios de Irituia e Capitão Poço, na região nordeste do Pará. No local, uma cratera se abriu no último domingo (10), após fortes chuvas.

O trabalho dos técnicos da Secretaria Estadual de Transportes (Setran) continua até o próximo sábado (14), quando deve ocorrer a finalização das ações de pavimentação da via de acordo com o próprio órgão.

Antes da liberação, os motoristas puderam seguir percurso devido ao desvio criado no ramal “Elbrom”, que segue até Capitão Poço.

O temporal também provocou estragos na zona rural da cidade. Uma das localidades afetadas foi a Vila São Francisco. Várias ruas ficaram alagadas e as casas foram invadidas pela água.

Em nota, a Prefeitura de Irituia informou que providenciou abrigo para realocar algumas famílias que tiveram as casas atingidas pelo grande volume de água, além de realizar um georreferenciamento dos pontos de alagamento da Vila.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Pará — Belém em 13/2023/16:57:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...