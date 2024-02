Limpa Nome: serviço dos Correios em parceria com o SERASA

Aqueles que estão na lista de inadimplentes do SERASA podem regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil. A ação é resultado da parceria firmada entre a estatal e o SERASA Experian para a prestação do serviço Limpa Nome.

O serviço oferece mais uma opção aos consumidores que desejam renegociar suas dívidas por meio de pontos físicos, como as agências dos Correios. Desta forma, as pessoas têm mais facilidade para obter informações sobre sua vida financeira e renegociar créditos.

Uma vez que a dívida é negociada, a pessoa possui seus dados retirados do cadastro de restrição, tendo a oportunidade de adequar-se financeiramente. Há ainda a possibilidade de consulta a acordos que foram gerados, para reimpressão de 2º via de boletos.

Os valores para realização do serviço nas agências são R$4,20 por dívida negociada; e R$3,00 por consulta a acordos (reimpressão de 2º via de boletos). Por motivos de segurança, é obrigatório que o(a) interessado(a) apresente documento de identificação oficial que contenha o número do CPF.

Central de serviços – O Limpa Nome integra o Balcão do Cidadão dos Correios, atendimento presencial de múltiplos serviços públicos e privados nas agências da estatal, como emissão de CPF; certificado digital; entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT); e documentos achados e perdidos.

Para mais informações, acesse a página.

Fonte: Asco Correios Superintendência do Pará

