Liverpool vence o Fla com gol de Firmino e é campeão mundial

Rubro-Negro caiu de produção no fim e não resiste ao time inglês no tempo extra, que levou o título pela primeira vez(Foto:Giuseppe Cacace / AFP)

Uma final que parecia ter o roteiro desenhado para o bicampeonato do Flamengo. O mesmo adversário de 38 anos atrás, o mesmo uniforme branco… Porém, desta vez em Doha, no Estádio Internacional Khalifa, o Liverpool foi quem viveu o final feliz. Na prorrogação, os Reds fizeram 1 a 0, com Roberto Firmino e depois de ter sido envolvido em parte do jogo, e ficaram com o primeiro título do Mundial e Clubes de sua história.

Se os ingleses levam na bagagem o sentimento de revanche ou não, só os próprios atletas e Jürgen Klopp podem afirmar, mas o fato é que a capital do Qatar presenciou um grande e equilibrado espetáculo.

CHANCES PERDIDAS

Van Dijk se recuperou a tempo. Entrou como titular, assim como o poderoso trio de ataque, formado por Mané, Salah e Roberto Firmino. Ou seja: uma decisão com os melhores ingredientes possíveis. O sabor, ainda nos primeiros minutos, dava a impressão de que seria amargo para o Flamengo.

Com 30 segundos, Firmino recebeu uma bola longa, na diagonal, e ficou frente a frente com Diego Alves: a bola subiu. Aliás, este destino dela foi o mesmo em uma chance de Keita, também dentro da área e com liberdade, na sequência.

INGLESES NA RODA

Os sustos iniciais fizeram com que os cerca de 15 mil rubro-negros no estádio ficassem apreensivos. Um silêncio de alguns minutos. Tensão no ar, leveza para os ingleses, que encontravam espaços nas invertidas. Porém, a partir dos 20 minutos da etapa inicial, o cenário mudou.

Primeiro, o Flamengo encaixou a marcação na última linha – Rodrigo Caio, por exemplo, desarmou com maestria em quatro oportunidades – e saiu de trás, ora com a bola de pé em pé, ora com lançamentos para Bruno Henrique e Gabigol. O time de Jorge Jesus incomodou e, já com mais posse de bola ao ir para intervalo, frequentou a área do Liverpool, porém não arrematou.

Aliás, faltou arriscar de fora quando viu clarões.

21.12.19 17h26

