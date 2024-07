Luan Santana e Jade Magalhães anunciam que estão à espera do primeiro filho

(Foto: Reprodução/Instagram)- Casal se reconciliou em 2024, após quatro anos separado;

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães pegaram os fãs de surpresa, na noite desta segunda-feira, 22, ao anunciarem que estão à espera do primeiro filho. Ou melhor, filha. E já tem até nome. A criança vai se chamar Luna.

Com um carrossel de imagens publicado no Instagram, eles revelaram a novidade, sem expressar nenhuma palavra, somente o sorriso de felicidade.

A história do casal é marcada por momentos emocionantes, com direito à músicas, além de términos e reconciliações.

O sertanejo e a modelo começaram o romance em 2008, quando ela ouviu um pedido de namoro feito nos bastidores de um show do cantor em Taquari, no estado do Mato Grosso, sua cidade natal. Naquela ocasião, o cantor estava em início de carreira. O relacionamento somente se tornou público meses depois.

Jade e Luan ficaram noivos em setembro de 2019. O casal se tornou o queridinho do mundo sertanejo, mesmo após o rompimento, em outubro de 2020.

Já em 2024, o casal se reconciliou após Luan ter terminado seu noivado com Izabela Cunha.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: ISTOÉ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2024/07:05:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...