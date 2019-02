Lucélia Santos- ‘Escrava Isaura’ vai ministrar curso de teatro no Pará

A atriz Lucélia Santos, que ficou internacionalmente conhecida na novela Escrava Izaura, estará em Tucuruí, no dia 28 de novembro, no Cine Rox, e em Belém, nos dias 29 e 30 de novembro, no teatro Waldemar Henrique, para ministrar cursos. Os cursos serão de 18 às 22 horas.

A oficina de preparação de ator ensinará técnicas de atuação, utilizando o método do diretor russo Stanislavski, para aqueles que querem atuar no cinema, teatro e TV. A Preparação do Ator tem como objetivo instigar o processo criativo e extrair o máximo possível do grupo. Torna-se dinâmico ao fazer os participantes interagirem entrei si, com o próprio corpo e com o mundo ao seu redor. A oficina é dividida em três partes: um bate-papo para discutir a teoria, uma dinâmica corporal e um exercício proposto pela técnica de Stanislavski.

Lucélia Santos

Lucélia Santos é atriz e cineasta. Ficou internacionalmente famosa pela sua atuação na telenovela Escrava Isaura, exibida em mais de 100 países, bem como Sinhá Moça e Ciranda de Pedra. Lucélia fez diversas telenovelas de sucesso, como Locomotivas, Feijão Maravilha, Água Viva, Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Além disso, ficou conhecida pela vasta participação em obras do dramaturgo Nelson Rodrigues, como Bonitinha, mas ordinária, Engraçadinha e Álbum de família e Meu Destino é Pecar. No cinema possui uma vasta participação em filmes como Luz Del Fuego e Bonitinha mas Ordinária, com destaque para o filme Timor Lorosae, o massacre que o mundo não viu.

Inscrições

Em Tucuruí, o evento é realizado pela prefeitura e as vagas serão disponibilizados para alunos da rede pública de ensino. Já em Belém, o evento é particular e as inscrições podem ser feitas na bilheteria do teatro ou pelos fones 9 8126-2993 ou 9 8284 3175.

