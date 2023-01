Preso em Sinop (MT) é empresário em Novo Progresso

O empresário Kaio Furlan Andreasse, em foto de 2021, de camiseta Lacoste e óculos Ray Ban: hoje, está na cadeia (reprodução)

Andreasse é dono da Nortão Produtos Agropecuários (CNPJ 19.713.368/0001-25), com sede em Novo Progresso, no Pará.

O empresário e engenheiro-agrônomo Kaio Furlan Andreasse, morador de Sinop, no norte de Mato Grosso, está na cadeia. O motivo: crime de incêndio, atentado contra a segurança de meio de transporte e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Andreasse foi preso em flagrante delito no dia 8 de janeiro deste ano, na BR-163, no KM 819, em Sinop, no estado de Mato Grosso. Na ocasião, ele estava inconformado com a derrota de seu candidato nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL). Então, lotou a caçamba de sua caminhonete Hilux de pneus e foi para a BR, encontrar-se com seus amigos, também inconformados com o resultado das urnas.

Lá chegando, ele descarregou os pneus (entre as atividades registradas de sua empresa está a “comercialização de pneumáticos”) e começou a tacar fogo em tudo.

Policiais rodoviários federais chegaram ao local e prenderam o empresário, em flagrante. Sua caminhonete Hilux foi apreendida no ato, está até agora no pátio da PRF.

Andreasse passou por audiência de custódia no dia seguinte e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, que, em teoria, pode ir sendo renovada e se estender até o final de seu processo e julgamento pelos crimes de que é acusado.

Os advogados do empresário entraram com um pedido de habeas corpus sendo negado pela justiça.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação formulado e, como consequência, mantenho a prisão preventiva do investigado KAIO FURLAN ANDREASSE.

O empresário continua preso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/07:34:26 com informações do portal DCM

