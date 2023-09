Lula condena “punhetaço” de estudantes de medicina: “É inadmissível”; Vídeo

De Nova York, Lula ligou ao ministro Camilo Santana para cobrar que alunos envolvidos no “punhetaço” respondam pelos atos (Foto:Reprodução)

Em Nova York, Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o ministro da Educação, Camilo Santana, para pedir providências contra os estudantes da Universidade Santo Amaro (Unisa) que fizeram uma masturbação coletiva, apelidada de “punhetaço”, durante um jogo de vôlei feminino em São Carlos (SP). Na conversa, o petista condenou o ato e o classificou como “inadmissível”.

“É importante não só expulsão dos alunos, mas que eles possam responder pelos atos. É difícil entender como isso demorou tanto tempo para aparecer, mas é inadmissível que aconteça”, repudiou o presidente.

A declaração de Lula foi compartilhada por Camilo Santana na participação do ministro no 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, promovido pela Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca).

O Ministério da Educação (MEC) notificou, na segunda-feira (18/9), a Unisa e solicitou que a instituição preste esclarecimentos, em até 15 dias, sobre o vídeo do “punhetaço”.

Estudantes expulsos – A direção da Unisa decidiu expulsar seis estudantes de medicina que teriam participado do “punhetaço” durante um jogo de vôlei feminino em um torneio universitário na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.

Segundo a direção da Unisa, que fica na zona sul da capital paulista, já identificou os alunos envolvidos no “punhetaço” e decidiu expulsá-los da universidade. Os nomes deles não foram divulgados.

A Polícia Civil de São Paulo instaurou, nessa segunda, um inquérito para identificar os estudantes envolvidos no ato obsceno, crime com pena prevista de 3 meses a 1 ano de prisão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Unisa e a Secretaria Municipal de Esportes de São Carlos, onde ocorreu o evento, serão chamadas a prestar esclarecimentos sobre o “punhetaço” promovido pelos alunos de medicina.

Assista- Estudantes de medicina realizam “punhetaço” durante partida de vôlei feminino

A divisão aqui é simples, os melhores irão pros Einsteins da vida e os piores irão para o SUS para te receitar bezetacil e dipirona, mas tem 2 perguntas que não querem calar, as moçoilas da trupe também serão expulsas por assédio? Se era uma pratica recorrente a direção também… pic.twitter.com/AHVTKFIXLP — Canal do Negão (@CanaldoNegaoo) September 19, 2023

