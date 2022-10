Suspeito de assassinar delegado durante férias no Pará é preso em Araguaína-Tocantins

Os suspeitos do assassinato do delegado Aldeney Goes foram identificados. — Foto: Divulgação/PC-AM

Suspeito de assassinar delegado durante férias no Pará é preso em Araguaína

Prisão foi anunciada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em postagem no Twitter. Delegado Aldeney Goes Alves, de 47 anos, do Amazonas, foi morto a tiros, dentro de uma farmácia em Belém.

Foi preso neste domingo (30), em Araguaína, um dos suspeitos de assassinar o delegado da Polícia Civil do Amazonas Aldeney Goes Alves, de 47 anos. O crime aconteceu na última sexta-feira (28), em Belém (PA), onde a vítima passava as férias com a família.

A notícia da prisão foi divulgada no Twitter, pelo governador do Pará, Helder Barbalho. A publicação diz o seguinte: “A Polícia Civil acaba de prender em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, vulgo Jereba, acusado de participar do assassinato do Delegado do Amazonas […]”.

Barbalho também informou que o trabalho da polícia continua em busca de Mikael de Souza, outro envolvido no crime.

A prisão foi feita pela Delegacia de Investigações Criminais de Araguaína. O suspeito será transferido para o Pará.

O assassinato

Delegado do Amazonas morre após ser baleado em Belém

Por volta das 21h de sexta-feira (28), o delegado Aldeney Goes Alves foi assassinado enquanto estava dentro de uma farmácia no bairro da Sacramenta, em Belém. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver ele efetuando um pagamento, quando dois criminosos entram no local.

Um suspeito está de bermuda azul e camisa preta e o outro está de calça e camisa e boné vermelho. Ambos chegam e vão direto ao caixa de pagamento, onde o delegado está.

Eles apontam as armas para o policial e tentam tirar algo das mãos dele. Na sequência, o homem de camisa preta e bermuda azul efetua vários tiros.

Aldeney Goes Alves cai no chão e os bandidos fogem rapidamente do local. A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu.

O delegado era titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Aldeney Goes entrou na PC-AM em 2001 como investigador, e em 2011 foi empossado como delegado de polícia. Ao longo de sua carreira, foi titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

O corpo da vítima chegou a Manaus na noite de sábado (29). Colegas e familiares realizaram uma homenagem na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas informa que, neste domingo (30/10), foi efetuada a prisão de Deyvide José Santos, conhecido como “Jereba”, envolvido na morte do delegado Aldeney Goes, ocorrida na noite de sexta-feira (28/10), em Belém (PA). A Polícia Civil do Pará (PC-PA), em conjunto com a Polícia Civil do AM, efetuou a prisão em um ônibus no município de Araguaína, no estado do Tocantins, quando ele tentava fugir para outro estado.

A prisão foi confirmada ao governador Wilson Lima pelo governador do Pará, Hélder Barbalho, em ligação telefônica. “Conversei com o governador Helder Barbalho, que me informou que a Policia Civil do Pará prendeu, no Tocantins, um dos acusados de assassinar o delegado do Amazonas, Aldeney Goes. As equipes continuam em busca do outro suspeito. Agradeço a todos pelos esforços”.]

