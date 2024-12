Lula faz novos exames em Brasília; boletim médico fala em ‘melhora progressiva’ e ‘ótimo estado’

Presidente Lula mostra curativos na cabeça após deixar hospital — Foto: Reprodução/TV Globo

Presidente foi internado às pressas no dia 9 após novo sangramento na cabeça, dois meses após acidente doméstico no Alvorada. Lula segue sob acompanhamento médico, diz hospital.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novos exames médicos nesta terça-feira (31) em Brasília, três semanas após ser internado em São Paulo para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa, em outubro.

Segundo o boletim médico, Lula repetiu exames de imagem no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Os resultados apontaram melhora do quadro.

“A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente”, diz o boletim.

“O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, completa o hospital.

Em 9 de dezembro, Lula foi transferido de Brasília para São Paulo e internado às pressas para uma cirurgia, após sofrer dores de cabeça motivadas por um novo sangramento interno na cabeça.

A lesão foi decorrente da queda que Lula sofreu no banheiro, em 19 de outubro.

Três dias após a nova cirurgia, em 12 de dezembro, Lula passou por um segundo procedimento, em caráter preventivo, para evitar novos sangramentos. No dia seguinte, deixou a UTI e postou em rede social vídeos caminhando pelo hospital.

A alta médica veio no dia 15 de dezembro, quando Lula chegou a se juntar aos médicos que davam uma entrevista coletiva em São Paulo para comentar seu quadro de saúde.

Lula permaneceu ainda quatro dias em São Paulo, se recuperando. Só voltou a Brasília em 19 de dezembro, após realizar novos exames e receber liberação médica para viajar.

Nas aparições públicas que fez desde então, Lula apareceu sempre com um chapéu panamá que esconde a área dos curativos. Inclusive na mensagem de Natal divulgada em rede nacional no último dia 24 (foto acima).

Em entrevista exclusiva ao Fantástico, no dia da alta hospitalar, Lula mostrou os curativos e falou sobre os dias que antecederam a nova internação. Veja abaixo:

Fonte: g1 — Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2024/06:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...