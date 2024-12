Blogueiro bolsonarista desafia Alexandre de Moraes a prendê-lo

Oswaldo Eustáquio e Alexandre de Moraes (Foto: Reprodução// Instagram | ABr)

Obra “Prenda-me se for capaz”, de Oswaldo Eustáquio, provoca Alexandre de Moraes enquanto processo de extradição avança na Espanha

Em meio a um processo de extradição movido pela Justiça espanhola, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, atualmente residente na Espanha, anunciou o lançamento de seu livro intitulado Prenda-me se for capaz. Segundo informações fornecidas pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, a obra, composta por 40 páginas, apresenta uma imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de um lado e a foto de Eustáquio do outro, separados pela bandeira da Espanha.

A publicação, marcada para o dia 8 de janeiro, aborda temas como “perseguição”, “prisão sem crime”, “ditadura de Lula”, “asilo político” e “constituição espanhola”. Além disso, Eustáquio desafia abertamente Alexandre de Moraes a prendê-lo em território espanhol, utilizando o título da obra como uma provocação direta.

Na semana passada, a Justiça espanhola iniciou a análise para uma possível extradição de Eustáquio, em resposta aos mandados de prisão emitidos pelo STF. O pedido de extradição, formalizado por Moraes em outubro a pedido da Polícia Federal, coloca Eustáquio como foragido da Justiça brasileira, embora ele esteja buscando asilo no país europeu.

Em agosto, Oswaldo Eustáquio foi alvo de mandados de prisão expedidos por Moraes. No entanto, por residir fora do Brasil, as autoridades não puderam cumprir a determinação. Além disso, Sandra Terena, ex-esposa de Eustáquio, e sua filha adolescente, que residem em Brasília, foram objeto de buscas e apreensões, conforme os registros oficiais.

