Polícia de SC prende suspeito de executar ataques contra instituições públicas e policiais no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Há processos contra o preso naquele estado em torno de diversos crimes violentos, como sequestro, roubos, porte de arma, participação em organização criminosa e homicídios”, informou a polícia catarinense em nota. A ação contou com a coordenação da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil catarinense e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), além da Polícia Civil do Estado do Pará.

A polícia investiga o envolvimento do homem em cerca de 20 homicídios no Pará. O suspeito também seria integrante de uma organização criminosa atuante em todo território nacional.

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (20), em Camboriú, no Litoral Norte, um homem suspeito de executar atentados contra instituições públicas e policiais no Pará. Contra ele havia dois mandados de prisão por homicídio, sendo um deles contra um guarda municipal, e uma tentativa de assassinato a um policial militar.

You May Also Like