Madrasta é presa após queimar enteado com água quente no Pará

A mulher foi presa em flagrante após denúncias de vizinhos. | Foto: Divulgação

O caso foi registrado em Igarapé Miri, no Pará. Saiba os detalhes da violência e a prisão da suspeita.

Os maus-tratos constituem uma questão séria que infringe os direitos humanos e afeta milhões de pessoas. As consequências podem ser devastadoras, resultando em traumas psicológicos profundos, problemas de saúde e dificuldades no desenvolvimento.

Um caso chocante gerou indignação e revolta entre os moradores da comunidade de Vila Paraense, situada na zona rural de Igarapé Miri, no Pará. Uma mulher foi presa após denúncias de vizinhos, que relataram que ela havia queimado o rosto do seu enteado com água quente, um adolescente com deficiência.

Denúncias e prisão

A suspeita foi identificada como Maria Santana. Segundo relatos de vizinhos, o adolescente vivia sob constantes agressões físicas e era mantido em cárcere privado.

O caso gerou repercussão e foi parar nas redes sociais, com diversas pessoas expressando revolta e pedindo Justiça. “Não é a primeira vez que essa mulher é acusada desse tipo de crime. Só vão querer prender quando ela matar um desses meninos”, desabafou uma.

Ainda segundo os vizinhos, há alguns meses, o Conselho Tutelar já havia sido acionado para investigar denúncias de maus-tratos contra o adolescente. No entanto, a situação persistiu até culminar em mais um episódio de violência.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a mulher foi presa em flagrante por crime de lesão corporal qualificada e maus-tratos. O caso está sob sigilo pela Delegacia de Igarapé-Miri.

