Madrasta mata criança envenenada para receber seguro de R$ 800 mil

Com informações do Metrópoles

O inquérito aponta ainda que o pai da vítima não teve envolvimento direto e que ele teria sido induzido a erro pela mulher. A madrasta conduzia e tinha controle de todas as situações na família – finanças, educação, saúde e demais cuidados com a criança.

A Polícia Civil concluiu que o crime foi premeditado e praticado em doses diárias, por dois meses. A madrasta causou a morte da menina com veneno, de venda proibida no Brasil, que foi ministrado gota a gota, entre abril e junho de 2019.

Até 2018, Mirella era criada pelos avós paternos. Em 2017, a avó morreu e, no ano seguinte, o avô também faleceu. Desde então, a garota passou a ser criada pelo pai e pela madrasta. Com a situação, teve início o plano da mulher para matá-la.

