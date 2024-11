Mãe agride filho até a morte e revela motivo no AM: “Chorava muito”; Vídeo

Foto: Reprodução | A mãe é uma adolescente de 16 anos e as agressões eram incetivadas pelos tios do menino que tinha apenas 1 ano.

Manaus –A mãe e os tios de Vinícius Gael Abreu Corrêa, de 1 ano, foram presos, suspeitos da morte brutal da criança, no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus). Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a mãe, uma adolescente de 16 anos, agrediu o filho porque ele chorava muito e contou, em depoimento, que por várias vezes sentiu vontade de matar o menino.

De acordo com o delegado da PC-AM, Paulo Mavignier, além da mãe de Vinícius, o irmão dela, Roney Marinho de Abreu, 38, e sua cunhada, Maria Aparecida Pantoja Garcia, 25, incentivavam as agressões e eram coniventes.

“Essa morte aconteceu no município de Codajás onde uma criança de apenas 1 ano foi assassinada por meio de tortura. Essa criança ela apanhava com uma ripa de madeira, onde tinha dizeres bíblicos. Essa criança foi assassinada pela mãe, uma adolescente de 16 anos, incentivada pelo irmão e pela cunhada. A mãe batia nessa criança porque o menino chorava muito, segundo ela. Ainda teve um irmão que conseguiu fugir, mas o dono da casa [tio da criança] e a mulher dele foram presos”, disse o delegado.

Ainda conforme a polícia, a tia do menino era quem mais estimulava as agressões: “Ela incentivava a adolescente a bater no filho para cessar o choro da criança alegando que o menino incomodava muito a paz da casa”, explicou o delegado Mavignier.

A criança foi levada a um hospital pela própria mãe com sinais de agressões e com fraturas nas costelas. A morte gerou uma comoção e revolta entre os moradores da região.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que a população se reuniu em frente à delegacia do município exigindo Justiça e pedindo que a mulher fosse entregue para que eles tomasses atitudes por contra própria.

“Esses dois maiores [tios de Vinícius] foram presos e estão custodiados no município de Manacapuru. A mãe que é menor, uma adolescente de 16 anos, foi apresentada aqui em Manaus em uma unidade especializada. Vamos seguir para apurar se existem mais envolvidos, mas foi um crime brutal por um motivo banal. Apenas porque a criança chorava muito. Quando a mãe foi ouvida, ela relatou que por várias vezes ele sentiu vontade de matar o filho porque ele tirava o sossego dela. Ela disse ainda no depoimento que não esperava que chegasse a esse grau de violência tão extrema que a criança fosse a óbito. Porém, ela confessa que ela bateu, que ela sempre agredia essa criança com palmadas”, completou o delegado.

A criança foi encaminhada para Manaus e o corpo está sendo periciado pelo Instituto Médico Legal (IML) para saber a real causa da morte e o que mais foi constatado de violência no corpo da vítima.

O Poder Judiciário decretou a internação da mãe, a adolescente de 16 anos, em Manaus. Os dois adultos, que são o irmão e a cunhada da mãe, estão custodiados em Manacapuru e ficarão à disposição da Justiça.

A mãe responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pela tortura. Os tios responderão por homicídio. Um outro homem, que também é tio da criança, conseguiu fugir e está sendo procurado.

