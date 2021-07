Homem diz que é “imune” a veneno e morre após beijar cobra

(Foto:Reprodução) – Ele dizia que era “imune” ao veneno e recebeu uma picada fatal na língua.

Conhecido como “Homem-cobra”, um filipino morreu depois que uma cobra o mordeu na língua enquanto ele estava tentando “beijá-la”. Bernardo Alvarez, de 62 anos, tinha alegado ser imune ao veneno do animal peçonhento.

Segundo testemunhas, o encantador de cobras chegou a ser aplaudido pelos vizinhos ao pegar o réptil. Ao exibir o animal à multidão, o homem segurou a cobra perto demais do rosto, fingindo beijá-la na boca. Se sentindo ameaçada, a serpente logo atacou a língua de Bernardo.

Antes de cair, já morto, no chão, o homem gritou de dor. Uma oficial de saúde local disse que o veneno dessa espécie pode causar paralisia, que foi justamente o que aconteceu ao Homem-cobra. “Essa paralisia pode interromper a respiração da vítima, afetar o fluxo de oxigênio no corpo e, eventualmente, interromper as batidas do coração”, disse a Dr. Anna de Guzman.

Os médicos correram para reanimar Bernardo, mas ele não estava mais respondendo: seu corpo já estava rígido pelos efeitos do veneno do animal. A irmã do homem, Teresa Oca, disse que quando as autoridades chegaram ele já não tinha pulsação, então tentaram reanimá-lo.

“Eles não tiveram sucesso porque o veneno da cobra era muito forte. Não sabemos como poderíamos aceitar o que aconteceu com ele”, lamenta. O homem foi velado em casa e seu enterro deve acontecer ainda nesta semana.

Com informações do portal IG e BHAZ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...