Mãe ateia fogo no filho recém-nascido por vergonha de ter a gravidez descoberta

Ela disse à polícia que ninguém poderia saber da gestação – (Foto:Reprodução)

Aos 24 anos, uma mulher foi presa após ter matado o próprio filho e ateado fogo no recém-nascido. Ela disse, em depoimento à polícia, que cometeu o crime porque estava com muita vergonha de ter a gravidez descoberta e ninguém poderia saber da gestação. A jovem foi presa nesta quinta-feira (13), em Anápolis, Goiás.

“Segundo ela, a mãe é muito doente e até morreria se soubesse que ela estava grávida. Ela estava com muita vergonha de ter sido descoberta, não queria o bebê e queria se desfazer dele”, relatou o delegado Wllisses Valentim.

A morte do bebê foi descoberta na quarta-feira (12), quando um pedestre viu um cachorro arrastar o corpo carbonizado do bebê pela rua. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mãe desce do carro com o neném em uma caixa de papelão e entra em um terreno baldio.

No local, a suspeita pegou um galão com álcool e ateou fogo no corpo do bebê.

O namorado dela afirmou, também em depoimento que eles decidiram realizar um aborto, quando souberam da gravidez, e que ela mentiu que havia dado certo.

O delegado conta que a jovem estava convicta em sua decisão de não ter o filho. “Ela estava muito certa do que queria”, afirmou.

A mulher foi presa e encontra-se na sede do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH). Ela foi autuada pelo crime de ocultação de cadáver.

Com informações de Istoé

