PRF de Santarém prende homem com mandado de prisão em aberto por estelionato

(Foto:Reprodução) – Na noite da última quinta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, durante fiscalização a um ônibus com rota de Santarém-PA/Belém-PA, na BR 163, KM 995, em Santarém. Com informações do O Impacto

O homem identificado como Josué Medeiros estava com um ticket de passagem de Santarém para Belém-PA. O mandado de prisão temporária em aberto de nº 0712676-16.2021.8.04.0001.01.0002-04, foi expedido em novembro pela Central de Inquéritos de Manaus pelo crime de estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão dentro do coletivo e depois encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Santarém para apresentação perante a autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Jornal Folha do Progresso em 21/01/2022/12:56:34

