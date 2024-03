Mãe é detida após amarrar filho de 3 anos em escada do prédio onde mora

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- Criança foi resgatada por guardas civis municipais de Taboão da Serra (SP) após uma denúncia anônima.

A Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra (SP) resgatou um menino de 3 anos que estava com uma das mãos amarradas com um cabo de celular no corrimão da escada do prédio onde mora. A criança teria sido amarrada no local pela própria mãe, que foi detida e encaminhada pelos agentes à delegacia na noite desta terça-feira, 11.

O caso ocorreu no bairro Jardim Roberto. Assim que chegaram ao local, os guardas fizeram um vídeo que mostra a criança, que estava assustada, com uma das mãos amarradas. O agente tenta conversar com o menino, mas ele fica calado e olhando para o chão.

“Ao subir a escada, avistamos a criança chorando e com uma das mãos amarradas ao corrimão. De imeditato, o desamarramos e perguntamos onde estava a mãe dele, e ele informou que ela estava na residência deles. A mãe afirmou que amarrou o menor porque ele estava brigando com seu outro irmãozinho”, relatou o GCM Nelson Fernandes Junior, em entrevista.

A reportagem, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, informa que o Conselho Tutelar segue acompanhando o caso. A criança foi resgatada após a corporação receber uma denúncia anônima.

A mãe do menino, que além da vítima tem outros três filhos, foi detida em flagrante pela GCM, que acionou o Conselho Tutelar, e a encaminhou ao 1° Distrito Policial de Taboão da Serra.

De acordo com o Conselho Tutelar, a criança, vítima de maus-tratos, foi entregue para o pai, que compareceu ao 1° DP. As outras três crianças ficaram sob os cuidados da avó materna, já que se tratavam de pais diferentes.

Segundo informações obtidas pelo Conselho Tutelar, a mãe foi liberada pelo 1º DP com a orientação de se apresentar perante o juiz no Fórum de Taboão da Serra.

“Quanto a guarda das crianças, não cabe ao Conselho Tutelar decidir, e sim ao Ministério Público e ao juiz que tomarão decisão mediante relatório do Conselho e Boletim de Ocorrência”, destacou a administração municipal.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como maus tratos pelo 1º DP de Taboão Serra. A suspeita, de 22 anos, foi ouvida e assinou um termo de compromisso para se apresentar ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)

Fonte: Fã Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/09:39:35

