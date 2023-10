Mãe e filha são baleadas durante assalto; Vídeo

A jovem de 21 anos levou tiros nas costas e está em estado grave. A mãe, por sua vez, acabou baleada de raspão no pescoço

Mãe e filha levaram tiros durante um assalto em Fortaleza (CE), na manhã desta terça-feira (3/10). Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra a ação do assaltante.

De acordo com informações do portal G1, a jovem, que tem 21 anos, foi atingida nas costas e está hospitalizada em estado grave. A mãe dela, de 50 anos, levou apenas um tiro de raspão no pescoço.

As imagens, divulgadas pelo portal Vila Peri News, mostram o momento que o criminoso chega em uma moto e aborda as mulheres, que conversavam na rua.

O criminoso aponta uma arma para as duas. É nesse momento que a jovem coloca a mochila no chão e se aproxima da moto do homem, que atira contra as costas dela.

A mãe da jovem entra em desespero e tenta intervir, mas acaba também baleada. Antes de fugir, o assaltante ainda teria roubado o celular da jovem.

Ambas foram levadas ao Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou, em nota enviada ao Metrópoles, que equipes da Polícia Civil seguem com as investigações. A corporação trata o crime como uma tentativa de latrocínio.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local. O caso está a cargo do 5º Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências com o intuito de identificar e capturar o autor do crime”, afirma a nota.

A polícia ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181 (WhatsApp).

Veja as imagens:

Fonte: METROPOLES/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/ 05:58:07

