Mãe é presa após ser filmada tentando subornar policiais para libertar filho acusado de tráfico de drogas, em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Ação ocorreu na madrugada deste domingo (02) após o homem ser preso em posse de drogas. No vídeo, é possível ver quando a mãe do acusado oferece R$ 2.400 em espécie e R$ 1.600 via Pix aos policiais.

Na madrugada deste domingo (02), uma mulher foi presa em Itaituba, sudoeste do Pará, após tentar subornar policiais para libertar seu filho. O filho, Railander da Costa Dias, havia sido detido por volta das 03h, acusado de tráfico de drogas.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento de rotina, Railander não teria aceitou ser revistado e evadiu-se do local. Suspeitando da atividade de tráfico de drogas por parte de Railander, a polícia acionou o serviço reservado de investigação, que conseguiu localizá-lo. Com ele foram encontrados quatro pacotes com pó branco, semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 212 gramas.

Railander, que estava pilotando uma motocicleta Honda, de cor preta, inicialmente permaneceu em silêncio quando questionado sobre a existência de mais drogas e os locais de tráfico. Posteriormente, de maneira espontânea, indicou que poderia levar os policiais a pontos específicos de venda de drogas na região.

Durante a abordagem, Railander fez uma ligação para sua mãe e informou que ela estava a caminho e iria trazer uma quantia em dinheiro. Segundo a polícia, ao chegar no local, ela se dirigiu até o carro onde estavam os agentes.

No vídeo feito por um dos agente, é possível ouvir quando ela oferece R$ 2.400 em dinheiro e R$1.600 via transferência bancária. Quando a mulher começa a conferir o dinheiro, confirmando a inteção de suborno, o policial dá voz de prisão a mulher.

Ela, junto com Railander e o material apreendido, foram conduzidos à 19ª seccional Polícia Civil para as devidas providências.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/10:09:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...