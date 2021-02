Mãe é presa por levar as filhas menores para serem estupradas em motel

Uma delas, ainda criança, era levada a assistir às práticas sexuais para que ‘aprendesse’ como fazer – (Foto:Reprodução)

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (22), no Rio Grande do Norte, suspeita de algo monstruoso: oferecer as próprias filhas, menores de idade, para serem estupradas. De acordo com o Ministério Público potiguar, a mulher levava as jovens para serem abusadas em motéis da região.

Foram cumpridos, ao todo, três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, além da internação de um menor de idade.

“No motel, as filhas ingeriram bebidas alcoólicas e se relacionaram sexualmente com os suspeitos, sendo que uma delas, ainda criança, era levada a assistir às práticas sexuais para que ‘aprendesse’ como fazer”, declarou o Ministério Público à imprensa.

Ainda segundo o órgão, o crime chegou à polícia através de uma denúncia anônima, pelo número 181. A investigação segue em andamento e em sigilo policial.

Com informações do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...