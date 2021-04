Mãe flagra abuso de adolescente e padrasto vai preso em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetida a exame de corpo de delito. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo informações repassadas à polícia, foi a mãe da vítima, companheira do acusado, que deu fim à série de abusos. Ao chegar em casa, a mulher teria percebido um barulho estranho vindo do quarto da filha. Como a porta estava trancada, ela foi até o lado de fora da residência e viu Mário Júnior tentando pular a janela.

Mário Júnior Lima da Silva foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, na noite desta terça-feira (27), na cidade de Marabá, no sudeste paraense. Ele é acusado de abusar sexualmente da enteada de 16 anos, no bairro Delta Park. Os crimes teriam tido início há três anos.

