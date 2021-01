Mãe procura em Novo Progresso filho desaparecido no Mato Grosso

Ivanete Momolli , procura há o filho Gabriel Momolli de 17 anos. Ele morava com os pais em Matupá, no Mato Grosso, e, saiu para trabalhar no Pará.

Conforme relatos da mãe , mantinha contato diariamente via whatsApp, ele saiu em setembro com intensão de trabalhar em garimpo, o ultimo contato foi 21 de Novembro de 2020 as 20horas, dai pra frente não esteve mais online.

“Até hoje não sabemos onde ele está, e a polícia também não tem notícias”.

Ivanete Momolli mãe do jovem Gabriel nos últimos dias, viu notícias de que ele estaria no garimpo laranjal, e, desde então, faz patrulha diária nas redes sociais e internet procurando pelo nome do filho, entradas em hospitais e até registros policiais. Ela esta em Novo Progresso e faz uma espécie de varredura para tentar encontrar o filho.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Gabriel Momolli, pode entrar em contato pelo número (66) 996237419 – (66) 992232197 (falar com Maria Ivanete).

