Mãe procura por filho desaparecido a 10 meses entre Castelo de Sonhos e Novo Progresso

A Senhora Eliete Felix dos Santos mãe do Douglas Feliz da Silva de 33 anos, esta desesperada em busca de informação do paradeiro do seu filho.

(Foto:Divulgação) – A mãe que reside no Mato Grosso do Sul, disse para o Jornal Folha do Progresso, que seu filho sai para trabalhar em garimpo, ele estava entre Castelo de Sonhos e Vila Isol (Novo Progresso) trabalhando. A mãe faz 10 meses que perdeu o contato do filho, e pede ajuda para localiza-lo.

Quem souber do paradeiro de Douglas Feliz da Silva de 33 anos , pode entrar em contato com os seguintes telefones; [93 8108-1736 ,067 -98482- 0107 (Dani) – 93 8108-1736 (Jorjim ) 067 -98422-0778 (Mãe) : Da mãe 67-8416-3873 e Jizele 067 -9844 -74931.

O Jornal Folha do |Progresso também recebe denuncias sob sigilo absoluto, através do WhatsApp fone (93) 98404 6835.

Ainda segundo a mãe Douglas trabalha com extração de madeira, garimpo, e serviços com motosserra. A última noticia foi a 8 meses atrás em Castelo de Sonhos,disse a mãe.

“Se alguém sabe onde ele está ou o que aconteceu, eu imploro que me falem. Liguem de número privado, não precisa falar nome. Estou desesperada. Não consigo mais viver, não consigo mais pensar. Preciso de uma notícia”, diz.

