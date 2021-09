Mãe que matou filho de 3 anos em Medicilândia é condenada a quase 30 anos de prisão

(Foto:Reprodução) – Millena Paixão foi condenada a 29 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Ela matou o próprio filho, de apenas 3 anos, a facadas, em dezembro de 2019, em Medicilândia, sudoeste do Pará.

Millena também tentou suicídio, desferindo facadas contra si, mas se recuperou no Hospital Regional Público da Transamazônica. Após apresentar melhora, ela foi ouvida pelo delegado do caso, David Flávio. Logo após o depoimento dela, ele indiciou Millena como autora do assassinato do próprio filho, Marcos Paulo.

À época, populares informaram que Millena teria assassinado o filho após discussão com o marido sobre a separação do casal. Ela chegou a alegar surto psicótico e escreveu uma carta pedindo desculpas por não ter “ajudado o filho”.

Millena será reencaminhada para a penitenciária de Cucurunã, em Santarém, onde segue presa desde 2019.

