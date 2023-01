Empresário é preso após apontar arma para cliente em Altamira

Suspeito foi preso com arma de fogo em distribuidora – Foto: Polícia Militar

O proprietário de uma distribuidora foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Jardim Independente II, em Altamira, no sudoeste paraense suspeito de estar de posse de uma arma sem registro no estabelecimento comercial na última segunda-feira (16).Segundo informações da PM, os policiais receberam a denúncia de que teria um homem armado em uma distribuidora de bebidas apontando uma arma de fogo para os clientes do local.

Ainda segundo a PM, ele estaria apontando o armamento em tom de ameaça para uma das pessoas no estabelecimento. Os militares foram até o estabelecimento e constataram que realmente procedia a denúncia.Ao fazer uma busca pela distribuidora, a guarnição encontrou uma pistola com quatro munições intactas.

Questionado pelos policiais se ele teria o documento do armamento o homem negou. Diante do crime, ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis. Ele deve responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o Estatuto do Desarmamento, a pessoa que for pega com uma arma de fogo de uso permitido sem autorização, pode pegar uma pena de dois a quatro anos de reclusão além de pagamento de multa. O estatuto prevê ainda que o crime é inafiançável.

