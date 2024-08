Mãe queima mãos do filho com chapinha de cabelo por ele ter tomado iogurte sem permissão, em PE

Foto: Reprodução | A mulher foi denunciada ao Conselho Tutelar em Olinda, na segunda-feira (29). Em depoimento, a criança de 11 anos relatou que a mãe a agrediu por ter tomado um iogurte a mais do que a quantidade permitida.

O caso aconteceu na segunda-feira (29), num condomínio localizado no bairro do Passarinho. Uma foto obtida pelo g1 mostra as queimaduras na parte de cima das duas mãos da vítima. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Segundo o relato da criança, ela teve a parte de cima das mãos queimada pelo motivo de ter tomado um iogurte a mais do que a mãe teria dito que ele tomasse. E aí ele disse que a mãe utilizou aquele aparelho de chapinha para fazer essa crueldade”, contou o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcanti.

De acordo com o conselheiro tutelar, o órgão tomou conhecimento do ocorrido após receber uma denúncia pelas redes sociais. Marcos Paulo Cavalcanti também disse que o menino e o irmão dele foram afastados da mãe e estão morando com uma tia.

