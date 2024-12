Maiara é pedida em casamento por empresário durante festa milionária

A cantora Maiara vive romance com Mohamed Nassar | Foto: Reprodução

Romance do casal ganhou holofotes há um mês.

Na noite de terça-feira (17), Maiara, da dupla Maiara & Maraisa, viveu teve uma surpresa emocionante. Durante a festa de Virginia Fonseca, o apresentador Leo Dias, desafiado por Zé Felipe a revelar uma fofoca, afirmou que Maiara se casaria antes mesmo de sua irmã, Maraisa.

Podia parecer apenas uma brincadeira, mas a fofoca tomou outro rumo. Tudo porque Mohamed Nassar, empresário e atual namorado da cantora, subiu ao palco, se ajoelhou e a pediu em casamento. O momento foi recebido com alegria pelos convidados.

O clima de romance entre Maiara e Mohamed já havia sido evidente durante a apresentação da dupla no Rancho do Maia, onde ele prestigiou a cantora enquanto ela se apresentava ao lado da irmã. Além disso, casal também compartilhou cliques juntos nas redes sociais, demonstrando sintonia.

As informações são de que o relacionamento começou em novembro desde ano, após Maiara e Mohamed serem vistos juntos em eventos.

No último sábado (14), eles trocaram beijos ao deixar o festival Buteco Despedida, de Gusttavo Lima, em São Paulo.

A relação tem se tornado cada vez mais pública desde o mês passado, com direito a registros compartilhados pelo casal e flagrantes de momentos de intimidade.

Mohamed Nassar é empresário e proprietário de uma loja de eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai. Conhecido por seu estilo de vida luxuoso, ele costuma compartilhar registros de viagens a destinos como Líbano, Grécia e França.

Fonte: O Liberal

