Raiva humana: menina de 12 anos é a terceira vítima a morrer com a doença; entenda

(Foto:Reprodução) – A criança estava na UTI e não resistiu após quase um mês de internação

Uma menina de 12 anos morreu vítima de raiva humana. A criança estava internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em Belo Horizonte, desde o dia 13 de abril, mas não resistiu e faleceu na noite do último domingo (29). A vítima é a terceira a morrer em decorrência da doença. Entenda.

Os casos registrados de raiva humana são de uma área rural de Bertópolis, no interior de BH. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), ainda há quatro casos sendo investigados. Todos da mesma região.

O primeiro caso confirmado foi de um menino de 12 anos, que faleceu no dia 4 de abril. O segundo, uma menina de 12 anos, cuja infecção foi notificada no dia 5 de abril. Os dois casos seriam provenientes da mordedura de um mesmo morcego. Um terceiro caso foi confirmado no dia 26, após a morte do paciente. Era um menino de 5 anos que não apresentava sinais de mordeduras ou arranhaduras, mas morava na área dos casos anteriores.

Após as mortes, 982 pessoas das 1.037 da comunidade rural do município de Bertópolis já haviam sido vacinadas com a primeira dose da vacina contra a raiva humana. Cerca de 802 pessoas já tomaram a segunda dose. A SES-MG ainda informou que está tomando medidas de prevenção contra a doença na localidade.

Jornal Folha do Progresso em 04/05/2022/10:09:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...